夜店殺警才判11年 改當詐騙車手

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汐止警分局今天宣布偵破詐騙車手，逮捕5名成員，警方清查身分時，發現犯嫌游家樺，才剛因夜店殺警案一審被判刑11年，竟改當起車手，訊後依詐欺等罪，將5人移送法辦。

台北市警察局信義分局刑警薛貞國，於民國103年9月14日，在松壽路的夜店前處理聚眾鬥毆，遭幫派分子「中山好青年」成員圍毆致死。案件在法院審理期間，游男又被警方查獲吸食與持有毒品K他命，台北地院今年4月間，依共同殺人罪，判游家樺有期徒刑11年。

警方調查，今年8月間，新北市汐止區湖前路和明峰街的超商提款機，陸續出現盜領案，汐止警分局立即與刑事局偵一隊、南港警分局及基隆市刑大偵四隊組成專案小組，並報請士林地檢署偵辦。

經調閱監視器過濾車輛後，發現游男等人在汐止區民族二街租屋當作據點，昨天下午見時機成熟，兵分多路前往汐止及基隆發動搜索，帶回游男等共3男2女，並查扣改造手槍1把、子彈12發及槍枝零組件。

警方查出，詐騙成員透過臉書（Facebook）加入被害人好友後，先觀察對方交友圈，再和被害人裝熟聊天，接著請對方加LINE好友，以「生病需要錢」、「人在外面有急用」等藉口借錢詐財，目前已有7名被害人出面指認，詐騙金額超過20萬元，警方將持續深入清查犯嫌帳戶，擴大偵辦。1050831

(中央社)