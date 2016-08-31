導遊國考13年 3.7萬人領證照

我要評比

行政院政務委員張景森今天提出導遊不需國家考試的論點，交通部觀光局說，導遊從2004年開始納入國家考試，目前有3萬7000多人領有導遊執照。

張景森今天參加觀光局舉辦的觀光論壇中，提到導遊不需國家考試。

觀光局副局長劉喜臨說，如果旅行社可以有人負責旅行團的接待，並維持一定品質，也不一定要有導遊。

中華民國觀光產業資訊協會理事長葉正吉說，應全面廢除國家考試導遊與領隊制度，回歸旅行社的自主培訓。

原本導遊（接待國觀光客）與領隊（帶團出國）執照考試是由觀光局辦理，2003年，考試院發布導遊與領隊為應領證書的專業執業技術人員，2004年納入國考，每年招考1次。

觀光局統計，2004年到現在，共有3萬9795人通過導遊考試，但最後完成訓練領照者是3萬7197人；6萬6901人通過領隊考試，5萬5391人完成訓練並取得證照。

導遊與領隊考試項目，都包括政法規外、安全緊急事件處理、航空票務、急救、國際禮儀，華語導遊與領隊都要考兩岸人民關係條例與現況。

華語導遊還要考台灣歷史、地理，領隊要考世界歷史、地理、入出境及外匯。1050831

(中央社)