宜蘭幾米公車　與繪本主角一起旅行

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宜蘭市公所與幾米團隊合作，以繪本《星空》與《忘記親一下》，打造市區公車「奇蹟號」、「星空號」，車內還有繪本主角一起旅行，小朋友等不及上車一探究竟。（王亭云攝）

市長江聰淵坐在車裡，與繪本主角一起合照。（王亭云攝）

車內還有繪本主角一起旅行，小朋友等不及上車一探究竟。（王亭云攝）

市長江聰淵坐在車裡，與繪本主角一起合照。（王亭云攝）

市區公車「奇蹟號」、「星空號」，色彩繽紛引人注目，車內還有繪本主角一起旅行。（王亭云攝）

市長江聰淵笑說，小樹和布丁狗等車一陣子了，終於可以坐上公車。（王亭云攝）

宜蘭市公所與幾米團隊合作，以繪本《星空》與《忘記親一下》為靈感，打造市區公車「奇蹟號」、「星空號」，色彩繽紛引人注目，繪本主角坐在車裡與乘客一起旅行，9月13日上路，前3個月免費搭乘，市長江聰淵說：「搭幾米公車舊城小旅行！」

有感於宜蘭市區景點、美食多，導致交通易壅塞打結，宜蘭市公所向中央爭取經費，採購2部20人座中型巴士作為市區公車，同時還創意發想，與幾米團隊一起夢幻打造出「奇蹟號」、「星空號」，將於9月13日上路試營運，前3個月可免費搭乘。

「星空號」設計來自繪本《星空》，車內坐著書中主角男孩與女孩，「奇蹟號」源自繪本《忘記親一下》，有小樹、布丁狗與鹿一起陪伴乘客，市長江聰淵笑說，在幾米廣場站牌前，等公車的女孩與男孩，3年多一直沒辦法上車，現在終於上車了！

公車起站為宜蘭轉運站，終站為河濱公園，途經幸福轉運站、宜蘭火車站前站、宜蘭市公所、昭應宮、北門、楊士芳紀念林園、宜蘭酒廠、新月廣場、中山公園、友愛大樓與蘭陽別院等站點。

公車半小時一班，9月13日上路前，4日上午丟丟噹廣場、10日下午新月廣場、10日晚上宜蘭運動公園、11日上午宜蘭文化中心巡迴，讓民眾打卡拍照。

(中時)