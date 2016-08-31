保健品大廠白蘭氏 限期推出贈獎活動

圖為白蘭氏冰糖燕窩典藏禮盒，內含燕窩6入及贈送精美璀璨盤乙個，建議售價1,390元。(圖片提供／白蘭氏)

隨著現代人對生活品質及健康意識的提升，健康議題愈來愈被重視，而保健品市場業績也逐年成長。白蘭氏專精保健食品已逾180年，中秋佳節將至特別推出限期優惠活動，即日起至9月30日止，實體通路購買白蘭氏全系列商品單筆滿1,800元，就有機會獲得「野宴燒烤現金抵用券400元」(限量2,000份，送完為止)。網路通路下單滿3,000元，贈送「樂活時尚杯壺六件組」。

保健食品大廠白蘭氏結合多年傳統與30年製作燕窩經驗，運用「FTIR紅外線檢測」技術為燕窩把關，確認每瓶燕窩品質及辨認燕窩天然與否。瓶蓋採用真空封蓋方式可完整保存燕窩營養，不須額外冷藏即開即飲，滿足現代人便利取向之訴求。

(中時)