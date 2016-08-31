三星米秒殺 千包再加碼

三星鄉長黃錫墉向鄉親推薦三星米，民眾也可赴公所購買，在9月1日至14日享有買一送一的優惠。（李忠一攝）

三星鄉公所為推廣三星米，今天到羅東文化工場促銷，推出買一送一的優惠，不到30分鐘全被搶購一空，羅東鎮的促銷雖然結束，但三星鄉公所準備千包三星米，從9月1日至14日民眾可赴三星鄉公所購買，一樣享有買2公斤送1公斤的好康優惠。

為了這場促銷活動，三星鄉選擇羅東文化工場促銷，由於推出2公斤包裝米買一送一優惠，一早就有民眾慕名排隊，現場還有手作九層炊，讓人品嘗傳統米食的滋味。

鄉長黃錫墉指出，三星鄉稻米種植面積達2200公頃，三星也可說是稻米之鄉，其中有認證的三星米面積是150公頃，是經過農民用心經營、公所賣力推銷，因此打出通路與名號。他表示，中秋節將至，三星米也是中秋佳節送禮的好選擇。

促銷的百包三星米，雖然每人限購1包，但30分鐘就被搶購一空，鄉公所還有千包三星米，9月1日至14日可在鄉公所上班時間購買，2公斤裝有機米售價220元、良質米150元，會送同品項1公斤的三星米。

(中時)