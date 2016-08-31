新店秘密花園「安康花市」 傳遞愛植物的心

坐落於新北市新店區安康路上的安康花市，內部所有裝潢都由老闆和老闆娘親手打造。（蘇俞璇攝）

花市內不少木製品背後都刻有兩夫妻的綽號「Flora＆牛仔」，有些木頭杯子上還有老闆娘的水彩創作。（蘇俞璇攝）

新店的祕密花園！1家位於新北市新店區安康路上的「安康花市」，老闆和老闆娘都是瘖啞人士，平常靠讀唇語、比手畫腳或筆談與客人交流，近60歲的老闆娘笑說，自己因為愛植物，希望把這樣的快樂傳遞給更多人知道。新店地區許多政商名流也是安康花市的常客，記者實地走訪，還撞見陶晶瑩與李李仁夫婦在討論「買樹」的細節。

安康花市落腳於安康路已有2年半的時間，在舊有的安和花市開業了8年，除了有花草等植物、盆景，還販賣各種園藝資材。花市內所有裝潢都由老闆和老闆娘親手打造，有些是撿來的二手家具，有些是加工組裝的木製品，作品背後刻有兩夫妻的綽號「Flora&牛仔」，代表兩人親手製作，有些木頭杯子上還有老闆娘的水彩創作。另外，桌子一隅還有他們在花蓮海邊撿到的漂流木，隨手一弄也是充滿巧思的造景。

小時候因為發燒導致瘖啞的老闆娘，和天生瘖啞的老闆是小學同學，兩人相知相惜。老闆原本是室內設計師，老闆娘則在壽險公司當行政人員，因老闆失業，加上老闆娘也對原本的工作感到倦怠，兩人便憑著一顆愛植物的心，和同業學習知識、請教廠商種植技巧，或是上網吸收資訊，一步一步慢慢累積經驗、學習經營一間花市。

老闆娘說，開花市讓她可以抱著一顆自由的心，去發揮想做的事情。自己在做生意上較吃力，有耐心與她筆談的人並不多，同業間的競爭也是壓力來源，但搬到安康路上後，心情就輕鬆很多。老闆娘還特別提到臉書社群上有很多愛花的人幫忙宣傳，最近出現很多新面孔，大家都有著同樣愛植物的心，讓她相當感動。

(中時)