韓國數位商EPK 來台探路

EPK執行長洪思潤考察亞洲數位內容市場,台灣為第一站

為考察亞洲內容市場，韓國新興數位內容廠商EPK(East Power Korea )執行長洪思潤及SK Telecom全球事業部總監 Choi Ju Yong於8月28日抵達第一站台灣，展開為期兩天的參訪行程，EPK此次預計參訪TVBS電視台、八大電視台、亞太電信、震旦通訊、及EPK合作夥伴暨下游廠商振維電子等公司，作為建置OTT數位內容平台規劃的參考。

EPK執行長洪思潤拜訪合作廠商振維電子(左至右為:洪思潤,振維董事長王博諒,振維執行長陳奮賢,振維財務經理陳文魁)

洪思潤表示，韓國數位內容產業進軍全亞洲的計畫，未來將以K-POP韓國流行音樂為初期推廣範疇，除前次就韓國今年度下半年夢想演唱會大陸地區網路直播權與振維合作之外，也將就其他的K-POP流行音樂與台灣廠商做深度合作。洪思潤指出，韓國的數位內容產值去年高達100兆韓圜(約30億台幣)，其中有七成來自於海外版權的收益，而其中亞洲市場更是主力，因此這次的亞洲考察之旅先以考察台灣為首要，就是相中台灣接受韓流的程度高，且相當適合作為中國市場試水溫的前哨站。

此次參訪，除參觀內容產出公司八大電視台及TVBS電視台之自製節目外，也將就電信服務業的亞太電信、電信通路的震旦通訊做資訊交流。洪思潤說，建置OTT平台的首要任務就是先了解當地的數位內容喜好及市場需求，除未來將韓國數位內容引進兩岸三地及東南亞市場外，也期盼能將兩岸三地的音樂及戲劇透過OTT平台轉售到其他全球市場。

(中時電子報)