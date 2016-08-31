築地市場延後搬遷 東京新知事小池拍板

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築地市場是東京都政府的公營批發市場，也是日本最大的魚市場。原訂11月遷移，上個月初上任的東京都知事小池百合子今天宣布，延後搬遷。

位於東京都中央區的築地市場，是日本最具代表性的批發魚市場，就批發市場規模而言，堪稱全球首屈一指。原本計劃11月2日關閉、7日遷至東京都江東區豐洲市場。

築地市場要遷往的豐洲市場原本是東京瓦斯的工廠，東京都政府花850億日圓處理土壤污染的問題。但小池對於地下水的監測調查還沒出爐前，就確定豐洲市場開幕日期的作法很不以為然。小池說：「一定要確認安全，以萬全的型態推動此事。」

小池在今天的記者會中表示：「結論就是，11月7日預定遷移的日子延期。11月2日預定將築地市場關閉、之後進行拆除的作業也延期。」

築地市場舊址將建設連結2020年東京奧運選手村與東京市中心的環狀2號線，小池的這項決定，可能影響到這項建設計畫。此外，對於已準備搬遷的水產相關業者如何補償，也是一大問題。

今年7月底東京都知事選舉時，針對築地市場搬遷，小池提出的政見是一定要妥慎思考才行。她當選後，曾與「挺搬遷」及「反搬遷」兩派的市場人士會談，並於8月16日視察築地和豐洲市場。8月17日，小池任命前地球環境審議官小島敏郎當東京都顧問，讓小島負責調查築地市場搬遷一事。

日媒報導，豐洲市場建設費5884億日圓（約新台幣1823億元），設施已完工。如果延期遷移的話，估計每天的維護費要花700萬日圓。

1935年啟用的築地市場面臨設施老舊、過度擁擠等問題，1986年東京都政府決定要在原址重新整建設施，但因財政拮据等理由而無法進行，2001年東京都政府決定將市場遷移到豐洲。1050831

(中央社)