暗夜滿載廢棄物濫倒 駕駛遭攔查
苗栗縣後龍公墓今年5月遭人濫倒廢棄物，警方採集跡證鎖定一名楊姓司機，楊男昨晚又滿載一車廢棄物尋覓傾倒地點，苗栗警方在國道追緝近10公里，成功將他攔查到案。
苗栗縣警察局竹南分局今天表示，後龍鎮後龍公墓5月28日遭不肖歹徒深夜傾倒廢棄物，嚴重影響環境衛生，經偵查隊與轄區聯港派出所調閱監視器及現場遺留跡證，發現2部大貨車涉有重嫌，其中一名張姓駕駛已於7月到案，另一名年約60歲楊姓駕駛屢傳不到。
警方指出，楊男長期以車為家，行蹤不定，經接獲線報30日深夜涉案大貨車又滿載整車廢棄物，出現在國道3號大溪路段往南行駛，分局立刻集結警力準備在竹南交流道處實施攔查。
警網發現楊男車輛後，立即追上前，沿途鳴笛按喇叭示意停車受檢，不過楊男始終未停車，追緝約10公里後，在後龍交流道攔停下該輛貨車，並在車內起獲毒品海洛因2.44公克。
警方表示，當時楊男車斗滿載事業廢棄物，研判正利用暗夜掩護企圖尋覓傾倒地點，所幸及時攔截避免再次破壞環境，全案依違反廢棄物清理法及毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦，並持續擴大清查廢棄物來源及共犯。1050831
(中央社)
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