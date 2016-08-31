女外勞產嬰丟廚餘桶 稱來台前已懷孕

印尼籍女外勞「雅妮」涉嫌在28日清晨，將懷孕產下的男嬰以塑膠袋包裹，並丟棄在廚餘桶中。雅妮說，她在廁所生產後，發現嬰兒沒有呼吸，不知道如何處理，才丟棄廚餘桶中。

桃園市新屋區東明里一位吳姓養豬戶負責人的兒子，日前在回收的廚餘桶內發現，有塑膠袋包裹男嬰屍體，隨即報警處理。警方初步調查發現，廚餘桶是從經由一家環保公司到台北市載運，隨即組成專案小組調查。

桃園市警察局楊梅分局今天表示，經過掌握廚餘來自於台北市12個行政區的社區大樓後，立刻針對10條路線、約950處收集點進行調查，並且依照裝置嬰屍的垃圾袋特徵，派員清查可疑地點。

警方在仔細追查各社區監視畫面後，鎖定廚餘是來自於台北市中山北路2段某社區，再經過分析社區收集出入口監視畫面，發現30歲的女外勞雅妮（Titik Suryani）在28日清晨5時49分，提著可疑包裹在附近逗留，涉案重大，警方中午前往社區，傳喚女外勞說明。

社區警衛及雇主供述，女子這兩天突覺變瘦，但雅妮矢口否認。經過警方將女子帶回分局調查，並且透過印尼翻譯後，並曉以大義後，讓真相大白，女外勞坦白丟棄男嬰屍體。

女外勞向警方供稱，今年2月來台擔任工作時已經懷孕，26日傍晚在雇主家中廁所生下小男嬰，但當時發現男嬰已經沒有呼吸，她在慌張下不知如何處理，隨即用垃圾袋包好男嬰，等到天亮才攜至地下室廚餘桶丟棄。

女外勞在接受調查後，被依警方依涉及刑法274條「母於生產時或甫生產後，殺其子女」罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。1050831

(中央社)