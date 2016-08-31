兆豐銀案 北檢約談前總稽核洪慶隆

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台北地檢署偵辦兆豐銀案，繼昨天以證人身分傳喚現任總稽核劉小鈴後，今天再以證人身分傳喚前總稽核洪慶隆。洪慶隆訊後頭戴棒球帽、口罩及長袖風衣，低頭不語快速離開現場。

兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，被指控2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭到重罰1.8億美元（約新台幣56.9億元）。

北檢繼昨天以證人身份傳喚劉小鈴後，今天再以證人身份傳喚洪慶隆到案說明，偵訊約3小時，下午5時許他頭戴棒球帽、口罩及長袖風衣快速離開北檢，面對記者詢問均低頭不語。1050831

(中央社)