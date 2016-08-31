草屯KTV酒客爆衝突開槍示威遭毆 警追出2槍3人

草屯KTV發生酒後衝突槍擊案，張嫌叩來2名小弟，不聽勸阻，持槍進店的錄影畫面。（楊樹煌翻攝）

草屯KTV槍擊案，張姓等3名嫌犯所持的改造手槍及子彈。（楊樹煌攝）

草屯KTV發生酒客酒後衝突，叩來兩名小弟，帶著兩把改造手槍前來助陣，張姓酒客在亮槍嗆聲後，遭旁人群起圍毆，因槍支落地又頭部受重傷被送醫急救，被其叩來的小弟知寡不敵眾，逃離時開了1槍匆忙駕車離去，警方據報，展開偵辦，開槍的高、廖姓男子昨〈30日〉深夜帶槍投案，今被依法究辦。

警方表示，52歲的張姓酒客是在29日凌晨至草屯KTV飲酒作樂時，因更換包廂引發不悅，而與隔壁包廂客人互看不順眼，起口角衝突，外出叩來20歲高姓和33歲廖姓兩名小弟，帶著2把改造手槍前來嗆聲助陣。

張嫌即持槍進入包廂，沒想到馬上被對方人馬圍毆制伏，並以酒瓶、椅子等物毆打，造成顱內出血送醫，兩小弟旋即奪門而出，並對空開了1槍後迅即逃離。

警方趕至現場，發現張嫌掉落地上的1把改造手槍，並拾獲擊發彈殼1顆，經警方調閱沿途監視器，過濾清查後，掌握兩嫌動態，經積極策動下，兩在逃嫌犯自知法網難逃，於昨日深夜帶槍投案，起出改造手槍2支、改造子彈8顆，今被依槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

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(中時)