客委會當代客家美展即日起展開
由客委會主辦的「2016當代客家美展」今天在新竹縣文化局美術館正式展開，客委會主委李永得表示，政府正積極推動台3線浪漫大道，台3線綿延新竹縣有7鄉鎮，因此當代客家美展在新竹縣展覽特別有意義，他與縣長邱鏡淳昨天邀請民眾踴躍前來欣賞。
李永得表示，此次參與美展的都是客籍藝術家，藉由展出可提昇客家的能見度和客家的認同感，未來台3線建設，客家藝術家將扮演重要貢獻。
政府正推動浪漫台3線，他認為美感、美學是浪漫的基本元素，希望能利用客家的藝術人才，投入客庄的文藝復興，創造客庄在地經濟產業，帶動在地生活，這樣觀光自然就來了，而且能永續下去。
李永得說，「2016當代客家美展」之前在台北市及高雄市的展出，都獲得熱烈的回響，展出內容包含藝油畫、水彩、膠彩、陶藝、書法、水墨等媒材，配合專題講座和導覽，展出客家美學和視覺文化的藝術精華。
而此次策展主題是「穿越」，客委會廣邀來自北、中、南、東各地的客籍藝術家，包括何肇衢、江明賢、謝孝德、何恆雄、何文杞、曾文忠、黎蘭、陳俊光等68人的作品，新竹縣籍參展藝術家除了何肇衢，還有李登勝、古榮政、劉鎮洲、魏坤松、鄭香龍、戴武光、曾定榆等，共展出130多件作品。詳情可上縣政府文化局官網查詢。
(中時)
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