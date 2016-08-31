隔3月返先發 陳冠宇明鬥歐力士

旅日左投陳冠宇，預計明日先發對戰歐力士，力求本季一軍首勝。(資料照，中央社)

效力羅德的旅日好手陳冠宇，26日重返一軍後，預計將在明日先發對上歐力士，相隔3個月重回先發輪值，挑戰本季首勝。

陳冠宇今年在一軍出賽機會不多，4月與6月都曾升上一軍先發，但兩場都僅投3局就退場，26日重返一軍隨即以中繼身分上場，中繼4局，被擊出5支安打，失掉3分，自責分率8.10。

今年多在二軍出賽的陳冠宇，在二軍出賽20場，拿下4勝3負，自責分率4.30，明將面對歐力士，力求表現，爭取一軍穩定出賽。

(中時電子報)