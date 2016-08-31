8月A股紅盤結尾 兩市月線雙雙收陽

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新華社報導，伴隨31日滬深股指小幅收漲，8月A股紅盤結尾。大部分行業類股隨股指收漲，但僅有房地產板塊漲幅超過1％。剛結束的8月，兩市月線雙雙收陽，累計漲幅分別超過3％和4％。

當日上證綜指收報3,085.49點，漲10.82點，漲幅為0.35％。深證成指收盤報10,757.08點，漲28.76點，漲幅為0.27％。

滬深兩市暫別近期持續縮量，分別成交1,690億元人民幣和2,722億元人民幣，總量超過4,400億元人民幣。

(工商)