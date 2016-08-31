《崔斯坦與伊索德》選粹 華格納女高音琳達‧華生挑頭牌
國立台灣交響樂團(國台交)將推出華格納歌劇《崔斯坦與伊索德》選粹音樂會，由旅德指揮簡文彬指揮國台交演出，這次邀請到華格納專屬拜魯特歌劇院女高音琳達‧華生飾演伊索德，並邀台灣旅德女聲樂家石易巧與男中音林中光演出，表現這部華格納最為激情的一部作品。
國台交團長劉玄詠表示，這次以華格納的《崔斯坦與伊索德》做為開季音樂會，希望累積國台交的演出曲目，也挑戰華格納音樂。這次邀請到專門演唱華格納的女高音琳達‧華生，曾經以提勒曼指揮維也納愛樂演出的《指環》中演唱布倫希德一角獲得葛萊美獎提名，也是當今備受推崇的華格納女高音。
琳達‧華生2006年曾經在台灣演唱華格納《指環》中的布倫希德一角，她也是去年在簡文彬的牽成之下，在德國杜賽朵夫萊茵歌劇院與我國導演黎煥雄合作歌劇《杜蘭朵公主》的女主角，令人期待。
國台交2016年到2017年新樂季除了華格納的《崔斯坦與伊索德》打頭陣之外，其他節目還包括「21世紀的馬勒」，將推出五場馬勒的交響曲音樂會；「聽見台灣的聲音」則將推出我國作曲家江文也、賴德和等作品，展現國人樂思。
國台交新樂季節目亮點之一則將重點放在年輕新秀，今年國慶日前夕，國台交將在彰化縣立體育館及屏東恆春舊城門廣場將首度舉行「台灣之光群英會」，邀請三年前獲貝桑松國際青年指揮大賽首獎的吳曜宇擔任指揮，獨奏家包括2016曼紐因小提琴大賽青年組第三名的陳雨婷以及2015捷克拜尼爾國際吉他比賽第三名的吉他演奏家林家瑋共同演出。
劉玄詠說，國台交也將成立國台交附設青年交響樂團，讓希望可以回台灣的年輕音樂新秀有更多表現的機會。
《崔斯坦與伊索德》選粹音樂會將於9月9日在台中國家歌劇院大劇院，9月11日在台北國家音樂廳演出。音樂會前導聆將由呂岱衛主講。
(中時)
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