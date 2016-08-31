戶籍未在火災屋沒補助 向中市議員陳情

台中市陳姓男子租屋發生火警後，向市府申請災害救助金時因戶籍未設在租屋處而無法請領，向台中市議員江肇國陳情，市府說，依據法規制定核發辦法。

陳姓男子表示，他與母親、弟弟3人於民國103年開始承租該屋，並由母親擔任戶長，他平日在市場擺攤維生，沒有固定收入，不料今年7月租屋發生火災，家當都遭焚毀，家中經濟狀況瞬間陷入絕境，連身上穿的衣物、盥洗用品都必須向親友借。

陳姓男子指出，他向市府申請災害救助金，市府相關單位卻互踢皮球，一再以他本人未設籍在租屋為由，百般刁難，拒絕核發救助金，只願意給他「安置代金」6000多元，讓他感到萬念俱灰，覺得自己就像乞丐。

江肇國認為，災害救助金核發，應考量災民的實際需求，陳姓男子有居住事實，卻因戶籍問題遭到刁難，市府應更將心比心，他建議，災害補助認定應以「戶籍」、「居住事實」雙軌制，只要符合一項就應有申請資格。

台中市社會局表示，陳姓民眾的母親與弟弟，戶籍與居住現址都符合法令規定，已核發安遷救助各2萬元；而由於陳姓民眾的戶籍非設於災害發生現址，依法可領取「安置代金」補助，社會局依規定核發最多10日補助共6000元，希望幫助民眾解決困難。

社會局指出，「台中市災害救助金核發辦法」是依據中央「風災震災重大火災爆炸災害救助種類及標準」所制定，其中安遷救助所稱受災戶是指「災害發生時已在現址辦妥戶籍登記，且居住於現址者」，戶籍與居住現址兩項要件需同時具備，才可領取安遷救助金。1050831

(中央社)