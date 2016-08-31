寧台積極尋求電子資訊產業合作
新華社報導，海峽兩岸（寧夏）電子信息產業對接會31日在寧夏銀川舉行，來自台灣和寧夏電子信息行業的業者、專家共同把脈產業發展，部分企業還簽訂合作協議，有望帶動兩地在電子資訊產業的深度合作。
此次對接會共有包括富士康旗下夏普公司、昌霈、元晶太陽能等13家台灣企業近20人參會。與會兩岸企業家將先後考察寧夏銀川市經濟技術開發區及IBI育成中心相關企業，參觀中衛市雲計算基地、寧夏中關村科技產業園中衛雲中心，實地與企業進行交流對接。
作為前期洽談的初步成果，寧台兩地企業家在此次對接會上共簽約項目5個，包括台灣昌霈科技和寧夏愛佩克斯綠能簽約光伏儲能和超級電配器項目，投資6千萬元人民幣；元晶太陽能科技和銀川隆基硅材料簽署戰略合作協議。
(工商)
關鍵字：寧夏電子信息行業
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