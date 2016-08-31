《W》李鍾碩韓孝周甜蜜共吃甜筒 真相超爆笑

李鍾碩、韓孝周不管在劇中或私底下的互動都很有愛，不少粉絲都希望兩人假戲真做。（圖／取材自IG、韓網）

李鍾碩因為甜筒太硬咬不動，引發現場一片爆笑聲。（圖／取材自naver）

由李鍾碩、韓孝周主演的韓劇《W兩個世界》，懸疑浪漫的新穎劇情，讓許多劇迷深陷其中，尤其男、女主角不管是劇中還私下超有愛的互動，令不少粉絲都希望兩人假戲真做，直拱他們在一起。日前播出兩人共吃一個甜筒的畫面，頗為甜蜜，但拍攝當下卻引發現場笑聲連連，原來是因為甜筒太硬啦！

《W》今曝光最新幕後花絮，只見兩人在等待開拍的空檔，韓孝周不時就用手戳李鍾碩牛仔褲的破洞，而李鍾碩搞笑喊出「好痛」，感覺就像在對女生撒嬌，並伸手溫柔地幫韓孝周整理瀏海，甜蜜指數爆表。

該幕要拍兩人吃甜筒的劇情，一開始韓孝周咬下第一口，即因為甜筒太硬而笑場，隨後李鍾碩拿過她的甜筒要吃之際，也因為咬不動而露出猙獰表情，讓現場人員笑成一片，粉絲見了也直虧「那冰淇淋到底是冰了多久」。

(中時電子報)