噁！男星家中長出香菇喊想吃 警察跳出制止
31歲大陸男星張翰是王凱、張儷大學同學，7年前演出《一起來看流星雨》走紅，近日則因認戀古力娜扎成為網友焦點，今(31日)下午他在微博PO文，打趣說一年多沒回家，竟發現家中牆角長出蘑菇，他興奮說「晚上涮火鍋」，沒想到卻引來警方回文，笑翻網友。
張翰稍早透露家中牆角因潮濕長出蘑菇，他興奮喊想吃，「深圳公安」官方微博還回文說：「警察蜀黍（叔叔）提醒：食用蘑菇請在菜市場購買，不能輕易亂摘亂吃，以免中毒……」，皮在癢的他又說：「市民小張謝謝來自深圳警察叔叔的提醒，一定消毒後再涮著吃」。
見張翰嚷嚷硬要吃家中牆壁長出的蘑菇，網友則圍觀說：「翰哥乖寶寶，你就那麼窮嗎?4自己去超市買新鮮的吃吧」、「打死都要涮著吃是吧」、「請我請我請我！！！！要中毒一起中！！！」。
(中時電子報)
關鍵字：張翰
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