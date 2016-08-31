屏縣議會「拳」武行 議員潘長成遭判拘役50天
屏東縣議員劉淼松去年5月在議會臨時會對縣府預算編列有意見，突然朝發言台丟擲水杯並轉身離開，中途遭議員潘長成出拳襲擊，議員李世斌因勸架也捲入其中，瞬間10餘人圍成一團，潘、李2人因傷害罪遭起訴，今日屏東地院一審宣判，潘長成判拘役50日、得易科罰金5萬元，李世斌獲判無罪。
潘長成獲悉判決後表示，確實在議會有攻擊對方，也尊重司法判決，將不再上訴，會於近日繳納罰金。李世斌則低調指出，當時出於規勸才會攔下對方，感謝法官還他清白，希望整起事件就此落幕。
衝突當時屏東縣議會正召開第18屆第2次臨時會，欲審議縣府追加預算，劉淼松認為，當初已授權議長周典論在非開會期間同意墊付，應無須召開臨時會必要，應先討論墊付款有無浮濫編列，要求縣府官員說明。
但部分議員認為，議事程序必須先確定議事日程才能進行討論，否則不符合規章，此時台下兩派人馬相互較勁發言，引來劉淼松不滿，先是朝發言台丟擲水杯，接著轉身往出口離去，此時走道兩側議員突然打起來，其他議員們見狀紛上前勸架及助陣，現場亂成一團。
劉淼松事後至醫院驗傷，發現頸部及身上多處挫傷，隨後更到屏東警分局對潘長成及李世斌提出傷害告訴。
(中時)
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