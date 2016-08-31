南迴搞軌案 李泰安等判賠台鐵逾5千萬

我要評比

南迴搞軌案，被告李泰安被依殺人罪判處13年徒刑。台鐵另外請求損害賠償案，高雄高分院更二審今天判處李泰安和胞弟李雙全的2兒子，應連帶賠償新台幣5096萬元。全案可上訴。

台鐵南迴線自強號、莒光號列車分別於民國94年6月21日及95年3月17日，在屏東縣枋山附近脫軌，其中李雙全的越南籍妻子陳氏紅琛傷重不治。

全案經檢警調查發現李泰安及李雙全為謀取高額保險金，涉嫌謀財害命，並以不明毒物謀害陳氏紅琛，而於偵辦期間李雙全自殺身亡。

台鐵因這兩起脫軌事故造成機務、車廂等損失，除向台東地方法院聲請假扣押李家財產外，並於南迴案審理期間聲請刑事附帶民事賠償，分別向李泰安及李雙全2兒子共求償5096萬元。

李泰安涉及的南迴搞軌案歷經10年纏訟，於105年3月經最高法院依殺人罪，判處有期徒刑13年確定。1050831

(中央社)