陸股份制銀行排名 興業銀行規模稱雄

我要評比

8家在中國大陸A股上市的股份制銀行上半年資產規模排名重新洗牌。興業銀行擠下招商銀行，成為規模最大的股份制銀行；不過，招商銀行還是穩居最能賺錢銀行寶座。

上海澎湃新聞今天報導，若以資產計算，截至上半年，興業銀行超過招商銀行，躍居大陸第1大股份制銀行，總資產達人民幣5兆7097億元（約新台幣27兆4065億元），較去年底成長7.75%。

這也是興業銀行繼去年第3季後，再次成為規模最大的股份制銀行。

而去年排第一的招商銀行，截至今年上半年，資產規模為5兆5373億元，較去年底成長1.14%。以規模計算，跌到了股份制銀行的第3位。

中信銀行的資產規模5兆6068億元，較去年底成長9.46%，排第2名。浦發銀行和民生銀行的資產規模也超過5兆元，分列第4、5位，光大銀行、平安銀行和華夏銀行緊隨其後。

不過，從賺錢能力來看，喊出轉型「輕型銀行」的招商銀行依舊是老大。今年上半年，招商銀行實現歸屬於母公司股東的淨利潤352.31億元，成長6.84%。

這項淨利潤數據與中國五大銀行之一的交通銀行上半年376.61億元的淨利潤相比，已經非常接近。1050831

(中央社)