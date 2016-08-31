冰島誤埋聖石觸怒精靈 災難接連報到

媒體今天報導，高速公路修路工人因不慎將據說被施了魔法的精靈石埋進土裡而觸怒了小精露，使冰島人不得不「屈服」於這些精靈，讓石頭重見天日。

冰島「晨報」（Morgunbladid）報導，工人清除山崩土石時，誤將這塊精靈石埋進土裡，結果不幸事件接二連三發生，有人懷疑就是這些憤怒的小精靈造成。

根據網路媒體BoingBoing.net，冰島人向小精靈妥協的例子時有所聞，例如建築工地會為避免打擾精靈而遷移，漁民也會根據精靈警告而不出海。在冰島，精靈是日常生活的一部分。

巴斯（Bass）公路建設公司員工左弗尼安索（Sveinn Zophoniasson）說，他的災難2015年8月始於希羅夫約得（Siglufjordur），就在所謂的「精靈聖女石」（elfin lady stone）附近。工人清理高速公路上的山崩土石時，不慎將這塊石頭埋入土裡。

清除土石的作業完成後，這條公路卻突然淹水，左弗尼安索的同僚在清理過程中受傷。接著機械裝置開始故障，報導這起災難的記者則掉入泥塘中，必須仰賴他人將其拉至安全處。

左弗尼安索說，「當時沒人想到這塊聖石」，儘管在當地民間傳說中，這個地區是神聖之地。

當局上週引用2012年保護精靈遺跡法條，下令工程人員將聖石挖出並清洗乾淨。

已有數百名冰島人聲稱曾看過精靈，形容它們是簡單、通常愛好和平的生物，看似人類，但體型較小。（譯者：中央社劉文瑜）1050831

(中央社)