信義商圈10月起禁菸 違者最高罰1萬
台北市衛生局今天表示，10月起信義商圈香堤廣場一帶將列為禁菸區，是北市第一個禁菸商圈，禁菸範圍內將設置3個吸菸區，在吸菸區外吸菸者，將開罰新台幣2000到1萬元。
衛生局表示，信義商區10月起擬設置的禁菸範圍，位於松高路到松智路、松壽路到松高路20巷間的區域，包括香堤大道、香堤大道廣場、松壽廣場、新光三越信義新天地A8、A9、A11的1樓騎樓及地下1樓出入口周邊、微風松高1樓騎樓及面松高路門口前方廣場、寒舍艾麗酒店面松高路門口前方廣場。
衛生局健康管理處副處長許芳源說，禁菸區域內將設置3個吸菸區，在禁菸區域吸菸者，將依菸害防制法開罰2000元到1萬元。
許芳源表示，屆時禁菸區外圍將劃設禁菸線，路口設立禁菸告示牌，並標示吸菸區地點，提醒吸菸民眾注意，每天也都會派員稽查。
許芳源說，信義商圈是台北市第一個禁菸商圈，下一個禁菸商圈預定是觀光客眾多的西門町，因當地路型較複雜，將先對當地住戶和業者宣導，何時要劃設禁菸區目前沒有時間表。1050831
(中央社)
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