國民黨全代會 中常委提案邀歷任主席

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中國國民黨中常委黃志雄、厲耿桂芳提案邀請歷任黨主席出席9月4日的全國代表大會，營造團結氣勢；國民黨文傳會副主委胡文琦說，已邀請前主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫。

胡文琦下午在國民黨中常會後轉述，中常委謝坤宏建議全代會邀歷任黨主席參加9月4日全代會，並設定接下來選舉、重返執政策略。

中常委江碩平附議，希望邀前主席、黨內重要大老出席，且盡可能留下來吃飯，營造大團結氣勢。

中常委厲耿桂芳與黃志雄提案，要求以中常會全體中常委決議方式，邀歷任黨主席出席全代會，且盡可能參加午宴並與與會者合影。

此外，國民黨全代會將政策綱領案列入討論議題，根據國民黨已完成的草案，希望在中華民國憲法基礎上深化九二共識，積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態的可能性，扮演推動兩岸和平制度化角色，確保台灣人民福祉。

黨主席洪秀柱曾說，政綱特別提到積極研討以和平協議作為結束兩岸敵對的可能性，這是政策性宣示，尤其在總統蔡英文沒有辦法維持兩岸和平穩定現狀時，國民黨有必要擔負責任，為台灣人民與中華民國爭取最大空間。

軍公教勞退休團體9月3日將進行「抗議蔡英文，霸凌軍公教」大遊行，胡文琦表示，國民黨會在每個路口設加油站，洪秀柱請黨副主席在加油站向遊行民眾致意；洪秀柱應該也會參加遊行。

胡文琦轉述，國民黨中常委侯彩鳳提及，民眾向她反映，年金改革的始作俑者是前總統馬英九，軍公教都有抱怨。1050831

(中央社)