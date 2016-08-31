王大陸一對一補課 經紀人：不得已情況
藝人王大陸因拍攝國片「我的少女時代」走紅，經紀人表示，由於作品、活動邀約不斷，導致近來缺課率高，學校設計一對一補課課程，這是不得已的情況。
王大陸目前就讀稻江科技暨管理學院，2015年從傳播系轉至表演藝術系，並從大一開始讀起，但他因工作行程繁忙，缺課情形多，今天他遭媒體報導，恐怕面臨「退學」危機，但校方已出面否認。
媒體也指出，有稻江同學指出王大陸經常缺課，學校還特地設計一對一補課課程，有差別待遇之嫌。對此，王大陸經紀人回應，王大陸近來都在北京拍戲，確實較少回台上課，但有持續和老師聯絡，有時間就會上課，考試也是兩人協調後安排，並強調「這實在是不得已的情況」。
經紀人透露，王大陸10月會結束拍戲行程，回台後，應該就可以回歸正常的上課時程。1050831
(中央社)
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