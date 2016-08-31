法財長兼任經長　成為超級部長

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法國前經濟部長馬克宏昨天請辭獲准，總統歐蘭德指派財政部長沙班兼任，成為同時掌管兩個重要財經部會的「超級部長」。

馬克宏（Emmanuel Macron）自2014年就任以來，與歐蘭德（Francois Hollande）政府數度意見相左，昨天提交辭呈，歐蘭德立刻准辭，並指派沙班（MichelSapin）兼任經濟部長。

財政部與經濟部本就位於巴黎第12區的同一建築群，所在區域為伯西區（quartier de Bercy），因此媒體提到財經部會時，統稱「伯西」。

沙班今天說，歐蘭德將很快再任命一名國務祕書，協助他處理經濟部業務。財經部會現已有3名國務祕書，分別負責預算、數位事務和工商業。

完成交接的馬克宏並未明說是否要於明年競選總統，但他表示，會盡一切力量自2017年起改變法國，媒體一般解讀為他有意參選。1050831

(中央社)