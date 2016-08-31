處理交通事故，吊車司機意外被壓死

謝姓吊車司機遭小貨車右後輪壓住，警消人員前往救援時，已無生命跡象。（莊哲權翻攝）

1名謝姓吊車司機，今天下午3時許在台東縣東河鄉郡界，準備拖吊於上午11時發生追撞交通事故的小貨車回廠時，疑因操作不當，被3.5噸重的小貨車右後輪壓住，經路人發現報案時已被壓了30分鐘，消防人員趕抵救出，謝男已無呼吸心跳，送醫急救，仍告不治。

司機被壓處離上午的事故現場有50公尺遠，顯然吊車已開始拖吊小貨車， 謝男為何下車，又被壓在右後輪，警方也感到不解。

(中時)