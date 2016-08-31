王陽明做人沒進度，蔡詩芸先圓音樂夢

王陽明帥氣出席《昇恆昌免稅預購網》記者會。(昇恆昌提供)

王陽明最近主演出的新片《賽鴿探戈》剛剛殺青，特別撥空出席昇恆昌免稅預購網上市記者會。頂著一頭超短的俐落短髮，Sunny覺得這樣的髮型很有男人味，也覺得昇恆昌免稅預購網非常適合自己的生活形態，符合新形態的時尚型男風格。他也分享到在新片中他飾演一位神秘的外科醫生，這部片的風格比較黑暗深沈很有寓意，是一部將進軍國際影展的作品。在拍片的過程中，Sunny覺得自己獲益良多，學到非常多的東西，演技上也有很大的突破，所以自己非常期待這部片的上映。

Sunny最近一直馬不停蹄的拍戲，老婆也即將於10月發行新唱片，雖然兩人都非常的想要小孩，不過現在也很開心能夠各自追求自己的夢想，Sunny表示之後還陸續有多部的戲劇準備開拍，老婆也會有更多的音樂作品，小孩的部分就先順其自然。Sunny表示會趁現在殺青之後到下部片開拍之前，帶著老婆出國旅遊與購物，而剛好認識了昇恆昌免稅預購網，兩人已經先在家裡興致勃勃的挑選好想要的東西以及親友喜歡的禮物，這樣未來出國時就可以直接在機場提領，輕輕鬆鬆就可以享有最好的出國購物計劃。

另外最寵愛老婆的Sunny也提到，現在最想要入手、想要寵愛嬌妻的禮物就是即將上市的 iPhone 7，也因為在《昇恆昌免稅預購網》訂購3C產品過程便利、充足貨量、享優惠的免稅價格，而且在出國時在機場領貨、直接在國外使用，最適合不過了。最後Sunny也開心的跟大家分享，除了要送給老婆的禮物，自己最喜歡《昇恆昌免稅預購網》的新服務「Shop Perfect好好買」，這個貼心的服務讓他覺得媲美國外新婚禮物清單（Wedding Registry）的概念，親友們可以自己上網去選購想要的東西，他只要到機場提領，就可以輕鬆省力滿足親友的願望。

王陽明笑稱，《昇恆昌免稅預購網》登機前四小時都能下單、24小時都能提貨，對於像他一樣行程滿檔的藝人或商務人士，絕對是最省時省力的消費模式！而「最佳價格保證」讓他可以用划算的價格買到他常用的精品與3C商品，輕鬆省力成為時尚型男。

(時報周刊)