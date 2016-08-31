護土！花壇鄉公所要求電鍍業者裝水質監測系統

花壇鄉公所希望境內47業者業者全面加裝水質監測系統，今天召開座談會，業者出席踴躍。（吳敏菁攝）

花壇鄉長李成濟強調護土的決心。（吳敏菁攝）

彰化縣電鍍汙染惡名昭彰，花壇鄉公所率全國之先，希望境內47家電鍍、金屬表面處理廠商安裝環保署水質監測系統，連線到縣府環保局24小時監控，今天舉辦座談會，業者質疑法規又沒強制，要投入哪種規格設備更沒個準？鄉長李成濟則強調護土決心。

花壇鄉47家電鍍業者、4家歇業，業者每3年需申請展延排放廢水操作許可證，去年陸續到期，許可證申請和核發權在環保局，但若流經區域排水，須取當地鄉鎮市公所蓋章允許的「搭排」同意書。

花壇鄉公所希望自辦監測事項，今天舉辦座談會，業者出席踴躍，質疑日排放量超過1000公噸、或有重大汙染情節紀錄，否則水汙法也沒規定一定給安裝監測系統，與法無據。

業者反映，監測系統從200萬到50萬都有，要求安裝哪種規格也沒準則，如果只是3、5人小工廠，能合乎成本嗎？

鄉長李成濟表示，成本應反映在銷售，肯定電鍍業對產業貢獻，但鄉民都無法認同毒水汙染農地、水源，威脅生存了，為避免一粒屎壞一鍋粥，全面安裝水質監測才是辦法，身為鄉長要為歷史負責，有疑慮的「章」，他蓋不下去，一旦健康受損，再多錢也買不回。

不過，公所承辦人員也說明，加裝最基的監測進水、排放出口和處理單元等部分，廠商應該都可以接受，並說公所並沒強迫一定得裝。

座談到後來，還是沒結論，最後也建議，時間寶貴，會不能白開，地方政府要幫忙生存、為經濟打拚，建議有汙染紀錄、排放超過1公噸汙廢水，就要依規定安裝，公所的章也要趕快蓋下來，不要再拖了，其餘的再次召集討論。

環保局長江培根表示，法令規範是道德最低標準，肯定公所推動業者自主管理。

(中時)