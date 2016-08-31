威航10月起停航 清邁、福岡航線全額退款

威航（V Air）日前宣布自10月1日起全面停航，清邁、福岡航線規畫由復興航空承接飛航，近期正籌備航線申請事宜，然2航線開航日尚未確認，為避免旅客久候導致增加行程的不確定性，威航自即日起針對10月1日以後航班，已完成訂位購票而受影響之旅客，提供以下票務後續處理方案。

1.已訂購10月1日至10月29日航班之旅客，提供無條件全額退款（含機票款、附加服務費用、機場稅及手續費等），旅客無需填寫表單。

2.已訂購10月30日至明年3月25日航班之旅客，即刻起至9月15日可透過線上表單提出退票申請或選擇暫時保留機票（截止日期前未提出申請者將先以保留機票方式處理）。待復興航空確認福岡、清邁航線開航日後，將按照旅客原預定日期之訂位轉至同航點指定航班（當日航班或最鄰近航班為安排原則）並通知旅客；旅客屆時亦可選擇全額退款。

(中時)