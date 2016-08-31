台南第二監獄 首次開辦烘焙訓練班

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法務部矯正署台南第二監獄今天舉行「食品烘焙與行銷」技能訓練班開訓典禮，邀請曾任飯店烘焙主廚的師傅溫明志授課，讓收容人有機會學習一技之長。

台南第二監獄指出，首批將有10名收容人參與培訓；開訓典禮特別安排「拜師禮」儀式，由參訓學員代表把獄方準備的束脩六禮獻給溫明志，正式拜師。

溫明志則回贈打蛋器、桿麵棍等烘焙工具，象徵傳習技藝、傾囊相授，並勉勵學員們認真學習，把握機會學到一技之長。

典獄長簡文拱表示，開辦技能訓練班並不容易，希望參訓學員感恩惜福，從學習中陶冶性情、修身養性和一技之長，回到社會後能學以致用。1050831

(中央社)