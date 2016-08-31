法蘭克福機場傳炸彈 華航航班暫無影響

我要評比

德國法蘭克福機場上午傳出有民眾攜帶爆裂物闖關，顧及安全，機場緊急撤離民眾，並暫時關閉。不過，預計11點多起飛的中華航空飛台北航班目前暫無影響，已準備起飛。

法蘭克福國際機場是德國，甚至歐洲最繁忙的機場之一，但機場今天上午傳出安全疑慮，機場人員發現一名旅客在未經過安檢的情況下闖入機場第一航廈。基於安全理由，機場人員立即通報，並暫時關閉航廈，進行搜索。

機場在暫時封鎖30分鐘，並要求所有旅客重新安檢，確定安全無虞後，已經重新開放。

華航駐歐洲分公司表示，華航預計當地時間上午11點20分起飛的航班，雖然也因為這起事件在櫃台作業上稍有延誤，但旅客已全部登機，準備起飛。

華航也透露，今天也發生一名台籍旅客將手提行李隨意放置後暫時離開，引發機場安全人員警戒，擔心是可疑物品，一度也暫時封鎖該區域。直到這名旅客回來領取行李，確定安全無虞後才放行。

華航人員提醒旅客，隨身行李絕對不要離開自己身邊，以免引起機場人員疑慮，也造成自己不便。1050831

(中央社)