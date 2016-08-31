法蘭克福機場傳炸彈 華航航班暫無影響
德國法蘭克福機場上午傳出有民眾攜帶爆裂物闖關，顧及安全，機場緊急撤離民眾，並暫時關閉。不過，預計11點多起飛的中華航空飛台北航班目前暫無影響，已準備起飛。
法蘭克福國際機場是德國，甚至歐洲最繁忙的機場之一，但機場今天上午傳出安全疑慮，機場人員發現一名旅客在未經過安檢的情況下闖入機場第一航廈。基於安全理由，機場人員立即通報，並暫時關閉航廈，進行搜索。
機場在暫時封鎖30分鐘，並要求所有旅客重新安檢，確定安全無虞後，已經重新開放。
華航駐歐洲分公司表示，華航預計當地時間上午11點20分起飛的航班，雖然也因為這起事件在櫃台作業上稍有延誤，但旅客已全部登機，準備起飛。
華航也透露，今天也發生一名台籍旅客將手提行李隨意放置後暫時離開，引發機場安全人員警戒，擔心是可疑物品，一度也暫時封鎖該區域。直到這名旅客回來領取行李，確定安全無虞後才放行。
華航人員提醒旅客，隨身行李絕對不要離開自己身邊，以免引起機場人員疑慮，也造成自己不便。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。