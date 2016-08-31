夢想起飛為主題 高一生創作關卡奪金

曉明女中高一生陳昱淇（右起）、劉語如、夏瑤凡、陳佳郁與陳彥如，設計「給我一顆魔豆豆」奪金。（林欣儀攝）

以「少年想在騎樓飛翔」的夢想緣起，曉明女中5名高一新生，花費3個月時間研發出結合物理、化學原理的骨牌設計關卡「給我一顆魔豆豆」，內容包含夢想的發起、失望到努力、圓夢，奪下2016思源科學創意大賽金牌。

站在第一關前方，參賽學生點燃蠟燭，透過燒斷棉線的方式推動單擺、推倒甘油點火，之後火勢沿著棉線燃燒，引發一連串化學變化，搭配仙女棒引燃的煙火效應，相當炫麗。

設計者是曉明女中高一學生陳昱淇、夏瑤凡、陳佳郁及陳彥如、劉語如，她們說，設計發想起於一名少年想在騎樓飛翔，但被認為不切實際，第一關的火焰與蝶豆花搭配酸、鹼變化成的色彩就象徵夢想，到第二關少年的夢想遭抨擊、導致失望，但他不氣餒，第三關開始不斷努力，終於在第四關得以「夢想起飛」。

設計學生表示，四大關卡內含許多化學、物理原理，像第一關的焰色、第二關的磁力砲與三、四關的槓桿、矽酸鈉與金屬鹽反應，都展現出國中三年所學，其中最難的部分為火焰與最後的二氧化碳讓紙飛機衝天的掌控。

校方強調，今年共有來自全國高中職、共16個隊伍進入總決賽，曉明女中「給我一顆魔豆豆」奪下金牌，所有木工、機關與零件都靠著5名小女生親自動手做，展現創意與團隊精神。

(中時)