生質燃料不環保 排碳量更大

包括台灣，過去也大力推動生質燃料。(圖/能源局圖檔)

許多大眾運輸工具會使用生質燃料，在過去大家都相信生質汽油、生質柴油的排碳量比較少，應該比較環保。但是美國密西根大學的最新研究卻反駁了這個既定看法，他們發現生質燃料的最終排碳量反而比較大。

生質燃料是植物所提煉的燃料，包括玉米釀造的酒精，或是大豆提煉的油脂。大過去相信，生質燃料可以減少化石燃料的用量，因此可以減碳。但是密西根大學能源研究所教授約翰.達.斯科(John De.Cicco)的團隊卻發現：植物在生長過程中所吸收的二氧化碳，只比生質燃料燃燒後生的二氧化碳少了37％。使用生質燃料反而化石燃料還要不環保。

各國在最近10年都大量引進生質燃料，來減少化石燃料的用量，以美國為例，生質燃料用量從2005年的14億加侖，到2013年變成42億加侖，主要是玉米乙醇和生質柴油為主。

生質燃料引發各種爭議，最大的矛盾點就是把食物當成燃料。(圖/actionaid)

生質燃料一直都很有爭議，各國當初政策推動相關政策的時候，就有糧食學家認為，在如今糧食短缺、分配不均的時代，把食物煉成燃料是本末倒置的決定。

(中時電子報)