高雄氣爆首宗國賠判決出爐 藍綠各自解讀
高雄氣爆案首宗國賠判決出爐，藍綠各自解讀。藍營說，判決顯示市府有責任，穿越箱涵的4吋管線未處理好，而非當初所言責任都在李長榮及華運。市府回應，該承擔的法律責任，市府不逃避不迴避，但希望透過完整審判程序釐清原因，相信也是社會大眾的期待。
國民黨市黨部主委、議員黃柏霖等人召開「陳菊認錯！吳宏謀下台！」記者會，指氣爆迄今，市府用盡洪荒之力轉嫁責任飾非，判決結果顯見管線施工有便宜行事，市府未應盡管理之責，而非事發之初，把責任推給李長榮。
議員周鍾贊則為受害民眾及公務員抱屈，市府對受害市民及消防員的承諾都未到位，因公受傷消防員的優先晉升都失信。
議員陳麗娜說，從判決書可以看出市府是有責任的，因為穿越箱涵的4吋管線漏氣是氣爆案的源頭，吳宏謀當年擔任要職，負責此事當然要下台負責，陳菊當然要道歉。
副市長許立明31日在國民黨記者會前，即召開記者會說明市府對判決案態度，他說，政府施政是延績的，如果有責任都慨括承受，但社會更期待把所有可能肇事原因，進行一次公平公開審判，才有助釐清責任分配。
許立明以民國84年板橋氣爆案，行政院要求中油徹底清查台管線，但高雄氣爆當晚，輸送管線壓力明顯異常時，李長榮及華運是否有做即時處理，中油對管線資料是否有即時提供或隱匿，應在訴訟時把所有的可能肇事者都找來，攤在完整審判程序下，去釐清肇事原因，這才是大家想知道的答案。
(中時)
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