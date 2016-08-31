男童地震受困險斷手 重生感謝醫師
今年初的台南強震中，家住維冠金龍大樓的4歲小弟祐祐被困受傷，也失去父母，當時他被卡在傾倒房屋的小空間，左手前臂被鋼筋壓住，救難人員花好幾個小時都無法讓他脫困，一度擔心他撐不下去，想請醫師現場截肢為他保命。國軍高雄總醫院外科醫師李威億幾經判斷，認為祐祐不需截肢，也在現場一直安撫他，為他保住左手，協助他獲救。
三軍總醫院今天慶祝軍人節活動，邀請副總統陳建仁出席，並說明近來重大災難的醫療成果，經過幾個月恢復期，祐祐身心理狀態都好很多。
李威億回憶，大樓倒塌當時，祐祐被困在廢墟中，左手被鋼筋壓住，救難人員花了很多時間都無法救他出來，擔心可能必須在現場截斷他的左前臂，才有辦法救援。
李威億表示，他爬進廢墟評估祐祐狀態，祐祐不停對救難人員說「我要抱抱」，讓人非常心疼，當時他認為孩子的手應該沒有壞死，可以撐到獲救，也為祐祐保住左手。
李威億說，他的小孩年紀和祐祐差不多大，看到孩子蹲在廢墟中，受被壓住好幾個小時，他只能不斷安撫、非常不捨，好在後來順利救出。
(中時)
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