于美人直播吐心聲 寧砍價留《挖挖哇》

于美人遭《新聞挖挖哇》撤換，心情錯愕。(取自于美人臉書)

于美人與律師賴玉方開讀書會，透露離開《挖挖哇》心情。(取自于美人臉書)

于美人日前與律師賴玉芳在網路直播讀書會，粉絲反應熱烈，她更在過程中提及離開主持16年節目《新聞挖挖哇》的錯愕心情，認為電視台對她真沒信心，她絕對能跟大家一起同甘共苦，言下之意等於是指自己能自砍酬勞，相挺老東家。

于美人被《新聞挖挖哇》撤換主持人，除了是因她主持另一節目《國民大會》在《挖挖哇》時段調整後，雙方勢必對打，另一個原因就是電視台考量製作成本，決定只留下鄭弘儀一個人。

于美人坦言當下被告知丟了節目主持棒，反應有點錯愕，一是覺得對方太小看她的EQ，她怎會不知道現在大環境不好，若製作單位先跟她說，她絕對能同甘苦共進退，該怎樣都可以，「哎！真對我沒信心。」

另外于美人也認為，是不是電視台捨不得她，不知道怎麼對她開這個口，才一直拖到最後才跟她說。但于美人也稱，因為失去節目，有了意外收穫，每週多了2天能做很多事情，例如開網路直播讀書會。

(中時電子報)