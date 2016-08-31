民眾陳情 高雄市府：必須平衡多元價值的民意

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31日上午，近百名三民區居民向高雄市農業局陳情，訴求落實果菜市場遷移案，高雄市政府回應，將會持續與抗議民眾溝通，但也不能將地方大多數需求建設、期待變革的民意視為無物。

市府表示民意是多元的，而市府就是必須平衡多元價值的民意需求，讓城市建設逐步推展。市府強調，推展建設同時，並未忽視受影響民眾權益的保障，包括生活照顧、協助搬遷及安置等相關工作均有詳盡規畫。

例如，針對大溝頂召開過9次協調會與公聽會、果菜市場9次、拉瓦克部落8次，且每日都有水利局、農業局、原民會、區公所同仁在地駐點，逐戶溝通說明，隨時面對問題並解答。

市府說，協調結果無法讓居民完全滿意，但也不能說市府「沒有溝通」，背離事實也不公允，未來仍會持續溝通，讓建設在平和中開展。

市府也再次說明各陳抗案件，大溝頂是要解決建物安全、長年環境衛生以及區域淹水問題，針對中低收入戶、弱勢戶及獨居老人，市府會協助安置，也會提供租金補貼。

高雄果菜市場存在淹水、交通等問題，周邊佔用戶早在民國62年已完成徵收，若能完成一座結合滯洪功能的果菜批發市場，一併打通十全路與覺民路，促進三民區整體環境提升。

拉瓦克部落歷經數次火災，面對公安及人命損失問題，採取整修台電宿舍集體安置的創新作法，提供原住民更安全舒適的居住空間。

(中時)