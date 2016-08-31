繼浙江後 張志軍又赴山東會見台商
中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍近來頻繁走訪台商場合，並與台商談話，今晚又將在山東濰坊與參加「魯台會」的台商及企業界人士見面，再度受到矚目。
張志軍日前在浙江境內，除接連走訪當地台資企業，並與浙江各台商協會會長茶敘外，也一連為31個兩岸青年創業基地及就業創業示範點掛牌開幕。其中，設置兩岸青年創業基地及就業創業示範點，是國台辦主導的政策。
與以往不同的是，張志軍在浙江的行程，多數開放台灣媒體跟隨，是以往罕見的作法。因此，張志軍向台商提到兩岸過去的協議今後不受影響，但兩岸貨品貿易協議協商將會停擺的談話，也就不脛而走。
同時，他在參訪在浙江落戶的大陸電商龍頭阿里巴巴時，還主動提及台灣年輕人的起薪不如阿里巴巴，觸碰到阿里巴巴一向避談的薪資，意在凸顯台灣青年薪資不見成長。
明天起在濰坊登場的第22屆「魯台經貿洽談會」，屬兩岸經貿交流中的年度大型活動之一，且大陸國台辦與山東省政府同為本屆「魯台會」的主辦單位。依往例，歷任大陸國台辦主任多會出席，或至少由副主任出席。
張志軍一南一北，先前在浙江、今天在山東會見台商會發表什麼樣的談話，在當前兩岸關係背景下，再度受到矚目。1050831
(中央社)
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