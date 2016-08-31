日俄峰會可望12月在安倍故鄉舉行

日本「朝日新聞」等媒體報導，日本與俄羅斯政府官員正在磋商安排俄羅斯總統蒲亭12月訪問日本，正朝著在日本首相安倍晉三的故鄉山口縣舉行日俄高峰會的方向做最後磋商。

「朝日新聞」報導，日本政府向俄羅斯政府提出邀請，希望蒲亭（Vladimir Putin）於12月上旬訪問山口縣，結果俄羅斯政府詢問日方是否可以安排2天1夜的行程。日本政府希望邀請蒲亭到山口縣的溫泉旅館，與安倍舉行高峰會。

蒲亭訪日若成行，將是他暌違11年訪日，上一次是在2005年11月。這也將是安倍首度與外國元首在山口縣舉行高峰會。地點是山口縣的長門市或山口市的飯店，目前還在研議中。

出席在俄羅斯遠東海參崴舉行的「東京經濟論壇」期間，安倍預定9月2日與蒲亭舉行高峰會。今年年底蒲亭訪日的時候，安倍將再與蒲亭舉行高峰會，安倍是希望藉由高峰會，促使日俄的領土協商獲得進展。

日俄之間有領土爭議，日本稱這些領土是「北方領土」，日本政府的基本方針是「要確認北方四島的主權歸屬，締結和約」，而俄羅斯政府目前企圖將四島當中的國後島、擇捉島予以軍事據點化，使得日俄協商停滯不前。安倍希望藉由與蒲亭進行高峰會，找出領土協商的突破口。

今年5月，安倍在俄羅斯黑海度假地素溪（Sochi）與蒲亭舉行會談時，安倍提出包括開發遠東等的8項經濟合作構想。有關日俄之間的領土協商，蒲亭與安倍都同意「透過採取新方式、不受過去舊思維干擾以促進協商」。1050831

(中央社)