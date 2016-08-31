盜領1100萬元 泰警追捕俄籍嫌犯

我要評比

泰國警方調查人員今天表示，他們正在追緝1名俄羅斯男子，他涉嫌使用惡意軟體從泰國各地至少18部提款機盜領大約1200萬泰銖（約新台幣1100萬元）。

路透社報導，警方稍早曾表示，國外駭客團體7月利用安裝惡意軟體的卡片，插入泰國國營的政府儲蓄銀行（GSB）至少18部提款機，盜領1200萬泰銖（約新台幣1100萬元）左右。

台灣7月也發生類似的盜領案。嫌犯從第一銀行提款機盜領200多萬美元。這種駭客攻擊在亞洲各地越來越多。

警察局局長攀亞（Panya Mamen）告訴記者：「我們對1名29歲俄國籍男子發出拘票，但根據我們的調查，另外至少還有2人涉案。」

攀亞說：「他7月14日從中國北京來到泰國，盜領普吉和曼谷共18部提款機的錢，之後飛往莫斯科。」他也表示，警方還沒抓到這名嫌犯。

政府儲蓄銀行表示，客戶的存款沒有受這起盜領案影響。（譯者：中央社陳昱婷）1050831

(中央社)