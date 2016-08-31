緬甸彬龍會談開幕 軍方展現強勢

緬甸21世紀彬龍會談今天在首都奈比多開幕，明天起進入實質的停火談判。武裝部隊總司令敏昂萊強調，國家統一的必要性，並警告不要有過度的民族中心主義。

由緬甸實際領導人國務顧問翁山蘇姬發起的21世紀彬龍會談，要兌現她促進境內全面停火達成和平的諾言，廣邀緬甸境內所有武裝團體參與，並請到聯合國祕書長潘基文前來共同開幕見證，希望緬甸的內戰不再；不過仍有3股武裝勢力未參與會談。

緬甸軍方一直是和平的關鍵角色，根據緬甸時報（MYANMAR TIMES）報導指出，今天的彬龍會談，政府的武裝部隊總司令敏昂萊在開幕致詞時表示，和我們的弟兄（武裝組織）正遭逢最多的內部衝突，但武裝部隊支持基於和平穩定、民族和解和國家發展的進展程序。

敏昂萊說，希望逐步建立互信和平，不受外部干擾，不過在未來和平的過程也可能有更多的摩擦或衝突，但他警告在和平對話階段，不要有過度的民族中心主義。1050831

(中央社)