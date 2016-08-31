魏明谷訪三菱地所 盼吸引外商披資

彰化縣長魏明谷訪日招商，今天參訪三菱地所株式會社，了解都市開發計畫案例，魏明谷說，期盼引進新型態商業項目，吸引外商技資。

魏明谷率團訪日招商，今天拜會三井不動產集團及三菱地所株式會社，三菱地所都市開發部副長佐野正文負責接待，同時聽取介紹三菱地所的東京車站與皇居間的丸之內開發計畫。

魏明谷表示，彰化位於台灣中部，地理條件優異，計畫發展成為綠能文化城市，縣府也積極規劃都市更新同時招商新型態的生活及消費設施，這次期盼和日方交換都市更新以及土地開發的經驗與心得，也要邀請三菱到彰化投資，讓縣民也能享有優質生活。

魏明谷指出，彰化縣未來將重點發展風力及太陽能發電的綠能產業，結合鹿港國家歷史風景區，打造彰化縣成為綠能文化大縣，目前彰化欠缺大型購物環境，包括彰化市東區擴大都市計畫以及高鐵特定區等都具有發展條件與潛力，縣府也會積極招商設置新型態的商業消費中心。1050831

(中央社)