魏明谷訪三菱地所 盼吸引外商披資
彰化縣長魏明谷訪日招商，今天參訪三菱地所株式會社，了解都市開發計畫案例，魏明谷說，期盼引進新型態商業項目，吸引外商技資。
魏明谷率團訪日招商，今天拜會三井不動產集團及三菱地所株式會社，三菱地所都市開發部副長佐野正文負責接待，同時聽取介紹三菱地所的東京車站與皇居間的丸之內開發計畫。
魏明谷表示，彰化位於台灣中部，地理條件優異，計畫發展成為綠能文化城市，縣府也積極規劃都市更新同時招商新型態的生活及消費設施，這次期盼和日方交換都市更新以及土地開發的經驗與心得，也要邀請三菱到彰化投資，讓縣民也能享有優質生活。
魏明谷指出，彰化縣未來將重點發展風力及太陽能發電的綠能產業，結合鹿港國家歷史風景區，打造彰化縣成為綠能文化大縣，目前彰化欠缺大型購物環境，包括彰化市東區擴大都市計畫以及高鐵特定區等都具有發展條件與潛力，縣府也會積極招商設置新型態的商業消費中心。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。