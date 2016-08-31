611風災判賠 高市府要提上訴

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611災損國賠案，高雄地方法院今天判決高市府和農委會應國賠約588多萬元。高市府表示，災害發生後經鑑定護岸缺口非致災原因，市府和農委會將再提上訴。

4年前611水災造成高雄市桃源區居民杜金葉等11人災損，組自救會求償。高雄地院判決國賠案部分勝訴，被告高雄市政府和農委會應國賠約588萬多元。

高雄市水利局表示，拉庫斯溪復興里聚落安全護岸工程於101年6月11日事件發生時尚在施工中，未完成驗收，所以該項工程非屬公共設施，並無國家賠償法第3條第1項公有公共設施因設置或管理有欠缺致人民生命財產受損。

水利局指出，事件發生後，經高雄市水土保持技師公會鑑定，護岸缺口並非致災原因，災害類型為土石流及河道堰塞的複合式災害，是致民房損毀的主因。

水利局與農委會水保局台南分局將共同提起上訴。1050831

(中央社)