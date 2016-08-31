搞軌案判賠5千萬 李泰安妻：不知道

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10年前南迴鐵路搞軌案，台鐵向李泰安和李雙全兒子求償5000餘萬元，更二審判台鐵勝訴。李泰安妻子吳春芳回應「不知道」。

台鐵南迴線自強號、莒光號列車分別於民國94年6月21日及95年3月17日，在屏東縣枋山附近脫軌，其中李雙全的越南籍妻子陳氏紅琛傷重不治。

檢警調查發現，李泰安及李雙全為謀取高額保險金，涉嫌謀財害命，並以不明毒物謀害陳氏紅琛，而李雙全案發後自殺，李泰安則被判13年，已入監服刑。

民事部分，台鐵局向李泰安和李雙全的兒子求償新台幣5096萬元，高雄高分院更二審今天判處台鐵勝訴，全案還可上訴。

李泰安妻子吳春芳說，她不知道這件事，隨後拉下鐵門不再回應。李泰安的鄰居聽到賠償5000多萬元，大喊「太可怕了，哪來那麼多錢」。

事發後，李泰安承租農地種植荖葉，初期有賺錢，再投入擴大種植面積，入獄後，由妻子接手。1050831

(中央社)