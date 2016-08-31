國三女上學途中遭摀嘴掐脖 警逮1嫌

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台中市一名國三女學生昨天上學途中，突遭1名男子摀住嘴巴並掐住脖子，路過民眾發現高聲喝斥，男子隨即落荒而逃，警方今天循線將涉案的22歲姚姓男子查緝到案。

台中市警局霧峰分局十九甲派出所昨天接獲報案，一名國三女學生昨天早上行經甲興路與立新一街口時，突遭1名身分不詳男子摀住嘴巴並掐住脖子。

所幸路過民眾及時發現並高聲喝斥，男子才落荒而逃。熱心民眾也將事發經過PO上網，提醒附近學生注意。

警方調閱路口監視畫面發現1輛租賃車涉嫌重大，經調閱租賃人資料後，下午前往大里區將涉案的22歲姚男查緝到案。

姚男向警方供稱，是為了搶錢才向女學生下手，並無其他意圖，警方對姚男供詞持保留態度，將進一步釐清犯案動機。1050831

(中央社)