G20習朴會？南韓副外長赴陸協調
南韓外交部今天宣布，南韓外交部第一次官（副外長）林聖男今明兩天訪問中國大陸，與北京協調20國集團（G20）杭州峰會期間實現韓中兩國領袖會談（習朴會）事宜。
韓聯社報導，林聖男訪陸期間將與大陸外交部副部長劉振民舉行會談，還有可能拜會大陸外交部長王毅。
報導指出，目前距離G20杭州峰會開幕還有4天，韓中外交高層此時會面，說明在峰會期間南韓總統朴槿惠和大陸國家主席習近平的雙邊會晤有望成局。
對此，南韓外交部發言人趙俊赫30日回應提問時僅說，一般來講，多邊會議期間通常會舉行雙邊會談。
報導說，31日舉行的韓中副外長會談中，雙方將協商美國在南韓部署戰區高空防衛系統（THAAD）問題、韓中領袖會談日程及議題。雙方可能把協調重點放在不讓THAAD矛盾影響兩國領袖共同施壓北韓等合作事宜。
王毅與南韓外長尹炳世24日在東京會晤，當時雙方在THAAD部署問題上分歧依舊，但仍商定繼續溝通。
此外，北韓24日清晨試射潛射彈道飛彈（SLBM），林聖男和劉振民會談時預料也將商討韓中領袖要在會議上對北韓共同釋出何種訊息。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。