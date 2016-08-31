G20習朴會？南韓副外長赴陸協調

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南韓外交部今天宣布，南韓外交部第一次官（副外長）林聖男今明兩天訪問中國大陸，與北京協調20國集團（G20）杭州峰會期間實現韓中兩國領袖會談（習朴會）事宜。

韓聯社報導，林聖男訪陸期間將與大陸外交部副部長劉振民舉行會談，還有可能拜會大陸外交部長王毅。

報導指出，目前距離G20杭州峰會開幕還有4天，韓中外交高層此時會面，說明在峰會期間南韓總統朴槿惠和大陸國家主席習近平的雙邊會晤有望成局。

對此，南韓外交部發言人趙俊赫30日回應提問時僅說，一般來講，多邊會議期間通常會舉行雙邊會談。

報導說，31日舉行的韓中副外長會談中，雙方將協商美國在南韓部署戰區高空防衛系統（THAAD）問題、韓中領袖會談日程及議題。雙方可能把協調重點放在不讓THAAD矛盾影響兩國領袖共同施壓北韓等合作事宜。

王毅與南韓外長尹炳世24日在東京會晤，當時雙方在THAAD部署問題上分歧依舊，但仍商定繼續溝通。

此外，北韓24日清晨試射潛射彈道飛彈（SLBM），林聖男和劉振民會談時預料也將商討韓中領袖要在會議上對北韓共同釋出何種訊息。1050831

(中央社)