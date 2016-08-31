東隆宮總普 放水船、牽水狀引渡好兄弟
東隆宮31日進行總普，廟前除有大陣仗供品外，也擺出東港獨有的「冰花」，是海港文化的特有習俗；7角頭在道長的帶領下，到鎮海公園放水船引渡好兄弟上岸，接受民眾祭拜，另也在廟裡進行牽水狀儀式，讓水難亡魂得以脫離苦海。
「全台只有我們東港有冰花哦！」東港文史工作者陳進成說，東港普度時天氣炎熱，先人為避免三牲供品遭悶壞，特地以急速冷凍的方式製作冰花，需耗時2天工時，透明冰柱中可見祭拜用鮮花，成品不但美觀還具備防酸敗作用。
總普中最有看頭的在放水船及牽水狀，19艘紙紮水船整齊排放在岸邊，經由道長帶領7角頭在旁念經結束後，裝有紙錢的水船一一由信徒組成的安全班拿到海上施放；信徒會在海上將水船引燃，此動作代表已接到好兄弟，水船隨後會在海上飄散。
放水船結束後，信徒再度回到廟裡，將引渡上岸的好兄弟引導至紙紮的浴房做梳洗動作，普度桌上也擺放各式梳洗、娛樂用品，有梳子、鏡子及紙牌等，除讓好兄弟梳理外也能育樂。
牽水狀不同於放水船，是在廟裡進行牽引水難亡魂的儀式，道長會將在雞冠上割一小刀沾點血，為水狀開光；水狀以竹篾編紮而成，成中空圓筒狀，分成3層代表水界、陰界及天界，道士在開光後會引好兄弟坐上船，隨後撐起黑傘接引到對面的浴房梳理，同時也是幫他們脫離苦海。
(中時)
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